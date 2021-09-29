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00:29 29.09.2021

Две трети поляков считают трактовки истории "слабой сферой" отношений с Украиной – исследование

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Две трети поляков считают трактовки истории "слабой сферой" отношений с Украиной – исследование

Две трети польских респондентов назвали трактовки истории "слабой сферой" польско-украинских отношений, свидетельствуют результаты социологического исследования "Поляки и украинцы в ежедневных контактах", проведенного польской компанией MASMI и украинской InfoSapiens.

"Память о трагических массовых убийствах на Волыни затмила польско-украинские отношения в начале 2000-х. Мы ожидали, что историческая память будет отражена в ответах на наш опрос, особенно с польской стороны. И действительно, две трети польских респондентов назвали трактовки истории слабой сферой польско-украинских отношений, а для 83% из них посещения Украины только усугубило ситуацию", – отметается в материалах опроса.

Вместе с тем только 10% респондентов отметили, что история – это то, что может исправить польско-украинские отношения, и лишь немногие считают, что это должно быть приоритетом в будущем. В украинской выборке на вопросы касательно общей истории ответили только 87 человек.

Организаторами социологического исследования выступили представительство Фонда им. Фридриха Эберта в Украине и Польше, Восточноевропейский колледж Яна Новака-Езеранського во Вроцлаве, Совет внешней политики "Украинская призма".

Исследование провели польская компания MASMI и украинская InfoSapiens параллельно в обеих странах в декабре 2020 года методом онлайн-интервью (CAWI) с репрезентативными выборками из Польши (1051 респондент) и Украины (2243 респондента).

Теги: #история #польша #отношения #украина
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