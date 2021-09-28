Google объяснил удаление немецких каналов Russia Today из YouTube нарушением правил в отношении ложной информации о коронавирусе

Видеосервис YouTube удалил немецкие каналы Russia Today из-за нарушения правил в отношении ложной информации о коронавирусе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Google.

"У YouTube есть четкие правила сообщества, в которых излагается, что разрешено на платформе. RT DE было объявлено предупреждение за загрузку контента, нарушающего наши правила в отношении ложной информации о коронавирусной инфекции COVID-19. Это привело к приостановке их прав на публикацию видео", - сказали в пресс-службе.

"Во время приостановки прав владельцы канала пытались обойти ограничения, используя другой канал; в результате оба канала были закрыты за нарушение условий использования YouTube", - уточнили там.

Ранее главный редактор Russia Today Маргарита Симоньян сообщила, что YouTube удалил без возможности восстановления два немецких канала RT.