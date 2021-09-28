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22:41 28.09.2021

Факельное горение возникло на беларусском НПЗ "Нафтан", МЧС занимается ликвидацией пожара

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Факельное горение возникло на беларусском НПЗ "Нафтан", МЧС занимается ликвидацией пожара

Подразделения МЧС Беларуси занимаются ликвидацией факельного пожара на НПЗ "Нафтан" (Витебская обл., Новополоцк), горение дизтоплива происходит на высоте трех метров, сообщило МЧС.

"При запуске установки замедленного коксования на территории ОАО "Нафтан" в г. Новополоцке Витебской области произошел выход дизельного топлива с последующим его загоранием. Происходит факельное горение на отметке "плюс" 3 метра", - говорится в сообщении МЧС.

На месте работают подразделения МЧС.

В пресс-службе концерна "Белнефтехим" сообщили "Интерфаксу", что "в настоящее время пожар на "Нафтане" локализован, но не ликвидирован".

При этом "возгорание не представляет угрозы для работников предприятия и жителей Новополоцка", заявили в пресс-службе.

"Нафтан" является одним из крупнейших нефтепереработчиков в Восточной Европе, мощности предприятия позволяют перерабатывать 12 млн тонн нефти в год. В этом году НПЗ планирует завершить масштабный инвестпроект по строительству комплекса замедленного коксования (КЗК) стоимостью $1,6 млрд и восстановить объем переработки нефти до уровня более 8 млн тонн после падения в 2020 году до 7 млн тонн. Сроки запуска КЗК неоднократно переносились в 2020 году.

Минфин США 19 апреля отменил действовавший с октября 2015 года мораторий на санкции в отношении концерна "Белнефтехим", его торгового представительства в США и семи предприятий, входящих в его состав, в частности НПЗ "Нафтан".

По данным СМИ, крупные российские НК с мая перестали отправлять сырье на "Нафтан", весь объем был поставлен прочими недропользователями (то есть не входящими, согласно терминологии официальной статистики, в число основных).

Руководство "Нафтана" сообщало, что в третьем квартале объем нефтепереработки на НПЗ составит около 2 млн тонн, что соответствует уровню второго квартала.

Теги: #нпз #пожар #беларусь
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