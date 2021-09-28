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21:38 28.09.2021

Монастырский: Полицейская авиация оперативно доставила из Винницы в Киев донорское сердце для 12-летней девочки

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Монастырский: Полицейская авиация оперативно доставила из Винницы в Киев донорское сердце для 12-летней девочки

Украинский хирург Борис Тодуров пересадил 12-летней девочке донорское сердце, которое было оперативно доставлено полицейской авиацией из Винницы, сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Только что закончилась операция по пересадке сердца 12-ти летней девочке, которая потеряла бы свою жизнь, если бы этого не произошло в ближайшее время. Сердце уже бьется в ее груди!", – написал министр на своей странице в Фейсбук во вторник вечером.

Оперировал украинский хирург Борис Тодуров.

Он подчеркнул, что сердце 38-ми летнего мужчины, который в результате несчастного случая получил травмы несовместимые с жизнью, было оперативно доставлено в Киев из Винницы с помощью полицейской авиации.

"В рамках совместного с Минздравом проекта аэромедицинской эвакуации сегодня полицейским вертолетом Airbus Helicopters Н-145 из Винницы донорское сердце всего за 50 минут доставили в Киев", – написал Монастырский.

Кроме того, почки и печень от того же винницкого донора на автомобиле с сопровождением патрульной полиции срочно транспортировали в Киев для пересадки другим пациентам. "Две почки будет сегодня пересажено в клинике "Охматдет" двум девочкам 12 и 17 лет. Печень получит еще одна 17-летняя девушка, которая уже около месяца находилась в критическом состоянии в реанимации", – добавил министр.

"Сейчас вместе с вице-премьером Михаилом Федоровым и Комитетом ВРУ по вопросам здоровья нации, работаем над тем, чтобы каждый из 7 млн украинцев, зарегистрированных в "Дии", мог за несколько нажатий на экран смартфона дать добровольное согласие стать донором. Надеюсь, что необходимый для этого закон будет принят в этом году", – резюмировал Монастырский.

 

Теги: #помощь #донорство #полиция
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