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20:32 28.09.2021

Внеочередные выборы мэра Кривого Рога могут назначить на 27 марта 2022 года - "Слуга народа"

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Внеочередные выборы мэра Кривого Рога могут назначить на 27 марта 2022 года - "Слуга народа"

Внеочередные выборы мэра Кривого Рога могут назначить на 27 марта 2022 года, сообщает пресс-служба партии "Слуга народа" в своем телеграм-канале.

Соответствующий проект постановления подали в Верховную Раду народные депутаты от "Слуги народа".

Как напомнил один из инициаторов документа, глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко: "По результатам первых выборов Криворожского городского головы Криворожского района Днепропетровской области, состоялись 6 декабря 2020, мэром стал Константин Павлов. Однако, к сожалению, 15 августа его не стало".

Как сообщалось, мэр Кривого Рога Константин Павлов был обнаружен мертвым на пороге своего дома 15 августа. Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

Следствие рассматривает три основные версии происшествия - убийство, самоубийство, а также неосторожное обращение с оружием. Не исключается и версия доведения до самоубийства.

На теле погибшего было обнаружено одно ранение из карабина "Сайга". Изъятое на месте происшествия оружие направлено на комплексную экспертизу.

6 сентября министр внутренних дел Украины Денис Монастырский заявил, что смерть мэра Кривого Рога Константина Павлова, по данным предварительного следствия, является самоубийством, которое может быть связано с тем, что аудит бюджета города установил серьезные злоупотребления.

В ответ на это, начальник юридического управления Криворожского горисполкома Максим Кудин заявил, что проведение проверки деятельности Криворожского городского совета не может быть связано со смертью мэра города Константина Павлова, поскольку проверяется также период, в который Павлов не был мэром.

 

Теги: #мэр #украина #выборы
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