События

20:16 28.09.2021

Совет Европы готов помогать Украине в построении прокуратуры эталонного мирового образца - Офис генпрокурора

2 мин читать
Совет Европы готов помогать Украине в построении прокуратуры эталонного мирового образца - Офис генпрокурора

Совет Европы готов в дальнейшем поддерживать Украину на пути к европейским стандартам и сотрудничать с Офисом генерального прокурора для построения прокуратуры эталонного мирового образца.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, об этом представители Совета Европы заявили на конференции "Реформа прокуратуры Украины 2019-2021 годов: достижения и дальнейшие шаги", организованной Офисом Совета Европы в Украине, во время которой подводились итоги двухлетнего переходного периода реформирования органов прокуратуры.

В течение дня эксперты из международных организаций, специалисты в области права, представители прокуратур разного уровня и гражданского общества обсуждали успехи и вызовы первого глобального этапа реформы прокуратуры. Все участники согласились, что анализ и экспертная дискуссия позволят определить векторы дальнейшего развития для достижения конечного результата - построения прокуратуры нового образца, в которой каждый прокурор исповедует принципы независимости, прозрачности и добродетели.

"Роль новых прокуроров и новой прокуратуры является чрезвычайно важной для общества, демократии, справедливости и верховенства права в Украине", - отметила начальник отдела программ сотрудничества Департамента внедрения прав человека, правосудия и стандартов правового сотрудничества Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы Лилия Гретасдоттир.

Экспертная дискуссия развернулась вокруг организации работы и сферы компетенций вновь органов прокурорского самоуправления и дисциплинарной ответственности - Совета прокуроров Украины и соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство. "Успехом является создание двух органов, главная задача сейчас - сохранить их независимость", - отметила старший советник Консультативного миссии Европейского Союза по правовой реформы Вероника Кристкова.

Представители гражданского общества и неправительственных организаций поделились опытом сотрудничества с обновленной прокуратурой. В частности, руководитель направления "Правовая политика" Американской торговой палаты в Украине Ксения Величко отметила: "Мы реально ощущаем плоды сотрудничества с Департаментом защиты инвестиций Офиса генерального прокурора и то, как оно влияет на инвестиционную деятельность и на решение проблемных кейсов, с которыми сталкивается прозрачный бизнес. Надеемся, что вы продолжите вектор развития и реформы прокуратуры".

"Один из наших основных принципов - устойчивое развитие и комплексный подход. Сегодня, завершая этап кадровой очистки и трансформации органов прокуратуры, мы сосредотачиваемся на развитии ради эффективности института и доверия к нему общества", - подытожил заместитель генерального прокурора Игорь Мустеца.

Теги: #совет_европы #реформа #генпрокуратура
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

18:04 22.09.2021
Комитет Рады одобрил проект реформы СБУ - Безуглая

Комитет Рады одобрил проект реформы СБУ - Безуглая

10:40 21.09.2021
Совет судей целенаправленно затягивает формирование Этического совета - DEJURE

Совет судей целенаправленно затягивает формирование Этического совета - DEJURE

10:38 17.09.2021
Госдеп США: Судебная реформа в Украине под угрозой, но еще есть время ее спасти

Госдеп США: Судебная реформа в Украине под угрозой, но еще есть время ее спасти

20:30 10.09.2021
США ожидают от Рады продвижения относительно законодательства по НАБУ и защиты его независимости, а также окончательных шагов по реформам в СБУ - замгоссекретаря США

США ожидают от Рады продвижения относительно законодательства по НАБУ и защиты его независимости, а также окончательных шагов по реформам в СБУ - замгоссекретаря США

23:10 01.09.2021
США поддерживают план Украины по реформированию СБУ – совместное заявление

США поддерживают план Украины по реформированию СБУ – совместное заявление

15:40 27.08.2021
Офис генпрокурора просит суд арестовать Рудьковского в связи с нарушением условий при выезде за границу

Офис генпрокурора просит суд арестовать Рудьковского в связи с нарушением условий при выезде за границу

23:43 25.08.2021
Вице-премьер Украины и глава представительства НАТО обсудили реформу ОПК

Вице-премьер Украины и глава представительства НАТО обсудили реформу ОПК

15:57 25.08.2021
Генпрокурор: без ратификации Римского статута Украина не может быть равноправным партнером МУС

Генпрокурор: без ратификации Римского статута Украина не может быть равноправным партнером МУС

20:21 26.07.2021
Кадровые перестановки в СБУ позволят Зеленскому ликвидировать контрабанду и подготовить СБУ к реформе – Подоляк

Кадровые перестановки в СБУ позволят Зеленскому ликвидировать контрабанду и подготовить СБУ к реформе – Подоляк

20:16 26.07.2021
Зеленский о кадровых изменениях в СБУ: альтернативы реформе Службы нет и не будет

Зеленский о кадровых изменениях в СБУ: альтернативы реформе Службы нет и не будет

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

НАБУ и САП проводят обыски в Харькове

СБУ объявила подозрение еще трем лицам, причастным к "партии Шария"

Еврокомиссия проводит оценку возможных последствий нового контракта Венгрии и "Газпрома"

На Донбассе получил огнестрельное ранение еще один украинский военнослужащий – штаб ООС

Во Львовской области с участием представителей пяти стран проходят учения по реагированию на чрезвычайные ситуации - ГСЧС

ПОСЛЕДНЕЕ

Министр энергетики Галущенко заявил Еврокомиссии о позиции Киева относительно контракта о поставках газа из РФ в Венгрию

Внеочередные выборы мэра Кривого Рога могут назначить на 27 марта 2022 года - "Слуга народа"

В Бразилии будут делать третью прививку от COVID-19 людям старше 60 лет

Совет Европы готов помогать Украине в построении прокуратуры эталонного мирового образца - Офис генпрокурора

Нефть Brent подешевела до $78,94 за баррель

Лава вулкана на Пальме подошла на расстояние 800 метров от океана

Одесса возвращается к допандемической цифре в три миллиона туристов в год - Труханов

Апелляционный суд оставил меру пресечения генералу Павловскому без изменений

Fozzy Group объявила о запуске мобильного Банка Власный Рахунок

Папа Римский Франциск может посетить Украину в 2022 году – архиепископ

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА