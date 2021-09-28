Совет Европы готов помогать Украине в построении прокуратуры эталонного мирового образца - Офис генпрокурора

Совет Европы готов в дальнейшем поддерживать Украину на пути к европейским стандартам и сотрудничать с Офисом генерального прокурора для построения прокуратуры эталонного мирового образца.

Как сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора, об этом представители Совета Европы заявили на конференции "Реформа прокуратуры Украины 2019-2021 годов: достижения и дальнейшие шаги", организованной Офисом Совета Европы в Украине, во время которой подводились итоги двухлетнего переходного периода реформирования органов прокуратуры.

В течение дня эксперты из международных организаций, специалисты в области права, представители прокуратур разного уровня и гражданского общества обсуждали успехи и вызовы первого глобального этапа реформы прокуратуры. Все участники согласились, что анализ и экспертная дискуссия позволят определить векторы дальнейшего развития для достижения конечного результата - построения прокуратуры нового образца, в которой каждый прокурор исповедует принципы независимости, прозрачности и добродетели.

"Роль новых прокуроров и новой прокуратуры является чрезвычайно важной для общества, демократии, справедливости и верховенства права в Украине", - отметила начальник отдела программ сотрудничества Департамента внедрения прав человека, правосудия и стандартов правового сотрудничества Генерального директората по правам человека и верховенства права Совета Европы Лилия Гретасдоттир.

Экспертная дискуссия развернулась вокруг организации работы и сферы компетенций вновь органов прокурорского самоуправления и дисциплинарной ответственности - Совета прокуроров Украины и соответствующего органа, осуществляющего дисциплинарное производство. "Успехом является создание двух органов, главная задача сейчас - сохранить их независимость", - отметила старший советник Консультативного миссии Европейского Союза по правовой реформы Вероника Кристкова.

Представители гражданского общества и неправительственных организаций поделились опытом сотрудничества с обновленной прокуратурой. В частности, руководитель направления "Правовая политика" Американской торговой палаты в Украине Ксения Величко отметила: "Мы реально ощущаем плоды сотрудничества с Департаментом защиты инвестиций Офиса генерального прокурора и то, как оно влияет на инвестиционную деятельность и на решение проблемных кейсов, с которыми сталкивается прозрачный бизнес. Надеемся, что вы продолжите вектор развития и реформы прокуратуры".

"Один из наших основных принципов - устойчивое развитие и комплексный подход. Сегодня, завершая этап кадровой очистки и трансформации органов прокуратуры, мы сосредотачиваемся на развитии ради эффективности института и доверия к нему общества", - подытожил заместитель генерального прокурора Игорь Мустеца.