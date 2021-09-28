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18:44 28.09.2021

Глава Пентагона признаёт, что военные США неверно оценивали ситуацию в Афганистане

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Глава Пентагона признаёт, что военные США неверно оценивали ситуацию в Афганистане

Министр обороны США Ллойд Остин признал, что в армейском командовании США неверно оценивали обстановку в Афганистане и не ожидали молниеносной победы там этим летом движения "Талибан".

"Нам нужно признать неприятную правду: мы не до конца понимали глубину испорченности и слабость афганского руководства. Мы не осознавали разрушительный эффект частых и необъяснимых смен президентом Гани своих военачальников, мы не ожидали эффекта "снежного кома", вызванного сделками, которые командиры талибов заключали с местными лидерами на фоне подписания Дохийского соглашения (между США и талибами - ИФ)", - сказал он на слушаниях комитета Сената США по вооруженным силам.

"Мы не осознавали, что само по себе Дохийское соглашение произведет деморализующий эффект на афганских солдат, и мы не смогли полностью осознать, что у вооруженных сил Афганистана не было сильной мотивации для того, чтобы сражаться", - добавил глава Пентагона.

Министр обороны также отметил, что США предоставили силам Афганистана все вооружение, которое было необходимо для защиты страны от талибов, но американцам так и не удалось пробудить во всех афганских военных "волю к победе".

"То, что афганская армия, которую мы вместе с партнерами, готовили, попросту растворилась, причем нередко - даже не пытаясь оказать сопротивление неприятелю, стало для нас сюрпризом. Было бы нечестным утверждать обратное", - сказал Остин.

США подписали с "Талибаном" Дохийское соглашение в феврале 2020 года при предыдущем президенте Дональде Трампе в Дохе. США и НАТО обязались покинуть Афганистан к 1 мая 2021 года, а талибы дали в ответ ряд гарантий. В свою очередь новый президент США Джо Байден изменил конечный срок вывода войск на 11 сентября 2021 года, а позднее стало известно о новом сроке - 31 августа.

В августе талибы, практически не встречая сопротивления, захватили почти всю территорию Афганистана, включая все его крупнейшие города. Боевики группировки вошли в столицу страны Кабул 15 августа. Такое развитие событий вызвало недовольство в политических кругах в США, так подобное развитие событий на афганской территории, судя по всему, стало полным сюрпризом для Белого дома.

Теги: #сша #афганистан #пентагон
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