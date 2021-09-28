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18:24 28.09.2021

Харьковский горсовет намерен доказывать в Высшем админсуде законность переименования проспекта Григоренко в честь маршала Жукова

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Харьковский горсовет намерен доказывать в Высшем админсуде законность переименования проспекта Григоренко в честь маршала Жукова

Харьковский городской совет обжалует в Высшем административном суде решение Второго апелляционного административного суда, подтверждающее незаконность возвращения проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова.

"Харьковский городской совет осуществит кассационное обжалование судебного решения", - сообщает пресс-служба Харьковского горсовета.

В информации отмечается, что основанием для кассационного обжалования является нарушение норм законодательства, которое, по мнению юристов мэрии, допустил суд при рассмотрении апелляционной жалобы.

"В нарушение норм действующего законодательства при рассмотрении дела суд не предоставил возможности представителям Харьковского городского совета предоставить объяснения в объеме, достаточном для обоснования апелляционной жалобы, неполно исследовал все обстоятельства по делу и не учел аргументы и доводы представителей городского совета относительно обстоятельств, изложенных в жалобе", - говорится в сообщении.

Кроме того, в мэрии напоминают, что 16 июня суд первой инстанции удовлетворил иск горсовета о признании незаконным распоряжения главы Харьковской ОГА от 17 мая 2016 года, которым в рамках декоммунизации проспект Жукова был переименован в проспект Григоренко. Но точка в этом деле не поставлена, поскольку сейчас оно рассматривается в апелляционном суде.

Теги: #переименование #проспект #суд #харьков
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