Требуя COVID-сертификатов при нынешней доле вакцинации, государство перекладывает ответственность за ее процесс на бизнес – УСТЦ

Требование предоставления COVID-сертификатов для посещения торговых центров и магазинов при нынешней доле вакцинации равнозначно перекладыванию государством ответственности за процесс вакцинации на бизнес, сообщил глава Украинского Совета Торговых Центров (УСТЦ) Максим Гаврюшин агентству "Интерфакс-Украина".

Эксперт напомнил, что новые изменения в постановления Кабинета министров Украины от 9 декабря 2020 года № 1236 и от 29 июня 2021 года № 677, которые правительство приняло 13 сентября, предусматривают необходимость предоставления COVID-сертификата для работы и посещения торговых центров и магазинов в период действия карантинных ограничений.

"Данное решение подается, как предоставление бизнесу возможности работать в условиях карантина. Но, учитывая малую долю вакцинированных в Украине (полностью около 13% - ИФ), это, по сути, не является выходом для бизнеса. Если посещаемость ТЦ снизится до 13% от обычной, а арендаторы вынуждены будут нести те же самые операционные затраты, это неизбежно приведет к убыткам", - полагает Гаврюшин.

По его словам, таким решением ответственность за вакцинацию населения перекладывается на бизнес, хотя это прямая обязанность государства.

Вдобавок новые изменения создают много проблем в плоскости взаимоотношений арендатор-арендодатель. "Теперь арендодатель, по сути, вправе начислять арендную плату в полном объеме в ходе действия карантинных ограничений, поскольку вакцинация персонала - это проблема самого арендатора и форс-мажор на такие случаи распространяться не будет", - сказал Гаврюшин.

Эксперт подчеркнул, что возникнет проблема разделения потоков людей: кому можно идти только в супермаркет или аптеку, а кому можно пройтись и по магазинам. "Как охране торгового центра верифицировать справки, COVID-сертификаты? Кто и как будет проверять наличие COVID-сертификатов у персонала магазинов?" - перечисляет эксперт вопросы, которые не прописаны нормативными актами, а значит, могут стать конфликтными.

Гаврюшин рекомендует учитывать европейский опыт при внедрении практики использования COVID-сертификатов для посещения магазинов и ТРЦ. Европейский совет торговых пространств (ECSP), в состав которого входит УСТЦ, ежемесячно мониторит ограничения на работу торговых предприятий в Европе.

Гаврюшин отметил, что Украина имеет самую низкую долю вакцинированных граждан среди европейских стран. В развитых странах этот показатель доходит уже до 60-80%. При этом по состоянию на середину сентября в большинстве европейских стран нет специальных требований для посещения магазинов и ТРЦ. В то же время в некоторых странах COVID-сертификаты используются для посещения некоторых объектов. Так, в Австрии (полностью вакцинировано 59%) для того, чтобы иметь возможность пользоваться услугами (салоны красоты, спортзалы и пр.) и ресторанами, посетители должны зарегистрировать и предоставить либо негативный результат теста, либо подтверждение вакцинации/подтверждения выздоровления. В Дании (75%) для ресторанов, которые предоставляют услуги в помещении, посетителям необходимо предоставить COVID-паспорт (corona passport). Во Франции (65%) доступ в торговые центры с площадью более 20 тыс. кв. м осуществляется только по COVID-сертификату (Pass Sanitaire); рестораны, бары, кафе в помещениях или вне помещений - только по COVID-сертификату. Культурные события, кинотеатры также по COVID-сертификату, если численность превышает 50 чел. В Германии (63%) для некоторых видов услуг необходим негативный результат теста. Магазины, за исключением продуктовых, закрыты. В районах, где уровень инфицирования составляет от 50 до 100 случаев инфицирования на 100 тыс. жителей в течение семи дней, разрешается открывать больше магазинов при строгих условиях. В Люксембурге (62%) магазины открыты со строгими санитарными правилами. Рестораны открыты с covidcheck system. В Польше (51%) введены некоторые ограничения при посещении ресторанов, полностью вакцинированные посетители не подвергаются ограничениям.

Гаврюшин сообщил, что УСТЦ и Ассоциация ритейлеров Украины считают вакцинацию населения самым эффективным методом борьбы с распространением COVID-19. "Мы призываем все ТРЦ открывать центры вакцинации населения. На сегодняшний день в Украине открыто уже 35 ЦВН на площадях торговых центров и привито уже более 250 тыс. чел. Но мы не поддерживаем новые карантинные правила и считаем, что они не являются выходом для бизнеса в условиях карантинных ограничений", - подытожил Гаврюшин.

Основанный в 2020 году УСТЦ является некоммерческой организацией, объединяющей ключевых участников рынка торговой недвижимости: собственников и девелоперов торговых центров, а также компании, связанные со строительством и обслуживанием ТРЦ.

Ассоциация ритейлеров Украины создана в апреле 2013 года. В число членов ассоциации входит более 70 украинских и международных брендов, в число партнеров – более 30 компаний, представителей B2B-сферы и девелопмента.