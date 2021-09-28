События

12:02 28.09.2021

СБУ задержала бывшего топ-чиновника бронетанкового завода, причинившего государству ущерб на 12 млн грн, выделенных на ремонт военной техники

2 мин читать
СБУ задержала бывшего топ-чиновника бронетанкового завода, причинившего государству ущерб на 12 млн грн, выделенных на ремонт военной техники

Служба безопасности Украины задержала бывшего топ-чиновника государственного предприятия "Киевский бронетанковый завод", который в 2014 году коррупционными действиями нанес государству ущерб на 12 млн грн, выделенных на модернизацию военной техники.

Как сообщает пресс-служба СБУ во вторник, во второй половине 2014 года мужчина сбежал на оккупированные территории ОРДЛО во избежание наказания. Правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его при пересечении линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская".

Установлено, что злоумышленник зарегистрировал несколько фиктивных предприятий в различных областях Украины, в том числе в столице и Киевской области. Впоследствии на основании фиктивных договоров он переводил на счета указанных компаний средства, предназначенные на выполнение госзаказа. Расчеты осуществлялись или по завышенным тарифам, или за невыполненные работы. Таким образом происходил "вывод" бюджетных средств и переводились их в наличные с последующим присвоением участниками преступной схемы.

По предварительным оценкам следствия, в результате почти полугодовой противоправной деятельности чиновника государству причинен ущерб в размере 12 млн грн.

Сейчас бывшему должностному лицу объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Задержанный доставлен в Дарницкий районный суд Киева для избрания ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других причастных к схеме людей.

Теги: #сбу #коррупция #кбтз #чиновник
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:34 27.09.2021
СБУ разоблачила КБ в Днепре, которое по заказу РФ модернизировало энергетическую инфраструктуру оккупированного Крыма

СБУ разоблачила КБ в Днепре, которое по заказу РФ модернизировало энергетическую инфраструктуру оккупированного Крыма

07:06 25.09.2021
СБУ объявила подозрение руководству "Партии Шария"

СБУ объявила подозрение руководству "Партии Шария"

12:40 24.09.2021
СБУ выявила новые доказательства институциональной присутствия РФ на оккупированной части Донецкой области

СБУ выявила новые доказательства институциональной присутствия РФ на оккупированной части Донецкой области

10:33 24.09.2021
ЕС должен разработать стратегию для поддержки реформ в Украине, направленных на искоренение коррупции на государственном уровне – доклад аудиторов ЕС

ЕС должен разработать стратегию для поддержки реформ в Украине, направленных на искоренение коррупции на государственном уровне – доклад аудиторов ЕС

10:01 23.09.2021
СБУ обезвредила группировку, похитившую дочь депутата Полтавского облсовета

СБУ обезвредила группировку, похитившую дочь депутата Полтавского облсовета

18:04 22.09.2021
Комитет Рады одобрил проект реформы СБУ - Безуглая

Комитет Рады одобрил проект реформы СБУ - Безуглая

16:09 22.09.2021
СБУ с УЗ расследуют нарушения при ремонтах колесных пар, потенциально нанесшие до 66 млн убытков

СБУ с УЗ расследуют нарушения при ремонтах колесных пар, потенциально нанесшие до 66 млн убытков

13:36 21.09.2021
СБУ ликвидировала группу, подделывавшую COVID-сертификаты для выезда украинцев за рубеж

СБУ ликвидировала группу, подделывавшую COVID-сертификаты для выезда украинцев за рубеж

18:41 20.09.2021
СБУ открыла уголовное производство по факту проводившихся в Крыму выборов в Госдуму РФ

СБУ открыла уголовное производство по факту проводившихся в Крыму выборов в Госдуму РФ

18:27 20.09.2021
СБУ начинает информкампанию по борьбе с сепаратизмом, вербовкой и дезинформацией РФ

СБУ начинает информкампанию по борьбе с сепаратизмом, вербовкой и дезинформацией РФ

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Во Львовской области с участием представителей пяти стран проходят учения по реагированию на чрезвычайные ситуации - ГСЧС

В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Николаевской области погибло 4 человека, 7 травмировано - полиция

В Украине за сутки зафиксировано 6 552 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 2 927 человек, 143 умерло

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела вблизи с. Крымское

В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Николаевской области погибло 4 человека, 7 травмировано

ПОСЛЕДНЕЕ

Взрыв прогремел в жилом доме в Гетеборге, более 20 человек пострадали

Во Львовской области с участием представителей пяти стран проходят учения по реагированию на чрезвычайные ситуации - ГСЧС

13 членов преступной группировки будут судить за угон автомобилей со штрафплощадок в Украине

В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Николаевской области погибло 4 человека, 7 травмировано - полиция

Прокуратура сообщила о подозрении адвокату, который завладел двумя квартирами в Киеве стоимостью 2, 5 млн грн

Вице-премьер-министр Украины обсудил с послом Чехии сотрудничество в экономической сфере

Со вторника в Украине заработало 20 новых камер автофиксации нарушений ПДД

В Украине за сутки зафиксировано 6 552 новых случаев заболевания СOVID-19, выздоровело 2 927 человек, 143 умерло

"Дочка" Schlumberger выплатит $1,4 млн за поставки оборудования "Газпром нефть шельф" в обход санкций США

Южная Корея продолжит усилия по стабилизации ситуации на Корейском полуострове и налаживанию отношений с КНДР

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА