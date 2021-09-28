СБУ задержала бывшего топ-чиновника бронетанкового завода, причинившего государству ущерб на 12 млн грн, выделенных на ремонт военной техники

Служба безопасности Украины задержала бывшего топ-чиновника государственного предприятия "Киевский бронетанковый завод", который в 2014 году коррупционными действиями нанес государству ущерб на 12 млн грн, выделенных на модернизацию военной техники.

Как сообщает пресс-служба СБУ во вторник, во второй половине 2014 года мужчина сбежал на оккупированные территории ОРДЛО во избежание наказания. Правоохранители установили местонахождение злоумышленника и задержали его при пересечении линии разграничения на КПВВ "Станица Луганская".

Установлено, что злоумышленник зарегистрировал несколько фиктивных предприятий в различных областях Украины, в том числе в столице и Киевской области. Впоследствии на основании фиктивных договоров он переводил на счета указанных компаний средства, предназначенные на выполнение госзаказа. Расчеты осуществлялись или по завышенным тарифам, или за невыполненные работы. Таким образом происходил "вывод" бюджетных средств и переводились их в наличные с последующим присвоением участниками преступной схемы.

По предварительным оценкам следствия, в результате почти полугодовой противоправной деятельности чиновника государству причинен ущерб в размере 12 млн грн.

Сейчас бывшему должностному лицу объявлено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенные в особо крупных размерах) и ч. 2 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины.

Задержанный доставлен в Дарницкий районный суд Киева для избрания ему меры пресечения.

Продолжаются следственные действия для установления других причастных к схеме людей.