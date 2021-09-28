События

01:59 28.09.2021

В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Николаевской области погибло 4 человека, 7 травмировано

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В результате столкновения микроавтобуса и двух грузовиков в Николаевской области погибло 4 человека, 7 травмировано

Вследствие столкновения микроавтобуса и двух грузовиков на автодороге возле с. Широкое (Николаевской обл.) погибло 4 человека, 7 травмировано, сообщает пресс-служба Национальной полиции Николаевской области в понедельник вечером.

"27 сентября, около 19:55 на автодороге "Снигиревка – Калиновка" перед с. Широкое произошло дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса Mercedes-Benz Sprinter, в котором находились 11 человек, грузовиков DAF и КАМАЗ с прицепом", - говорится в сообщении.

Вследствие ДТП водитель Mercedes и трое его пассажиров, в том числе 15-летний подросток, погибли на месте происшествия. Еще семь пассажиров микроавтобуса получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Отмечается, что водители грузовых автомобилей не пострадали.

Следователи квалифицировали событие по признакам ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц). Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Все обстоятельства ДТП и его причины устанавливаются.

Теги: #жертвы #дтп #николаевская_область
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