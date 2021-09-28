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00:08 28.09.2021

Зеленский предложил руководству Facebook рассмотреть возможность открытия офиса компании в Украине

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Зеленский предложил руководству Facebook рассмотреть возможность открытия офиса компании в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский предложил руководству американской социальной сети Facebook рассмотреть возможность открытия офиса компании в Украине.

Как сообщает пресс-служба главы государства, Зеленский провел видеоконференцию с главным операционным директором компании Шерил Сэндберг и вице-президентом Ником Клеггом и пригласил представителей Facebook посетить форум "Дия. Саммит", который состоится в Киеве 29 ноября.

"Это было бы серьезной поддержкой digital-направления в Украине. Мы уверены, что будем первыми в Европе по реализации всех цифровых услуг. Ваш приезд был бы очень хорошим сигналом", - подчеркнул президент.

Как отметил присутствующий при переговорах вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, "предвыборная президентская кампания Владимира Зеленского была самой технологичной в мире, а ключевыми каналами коммуникации во время этой кампании были сервисы Facebook и Instagram".

По словам главного операционного директора Шерил Сэндберг, "Facebook стремится предоставлять лучшие услуги и поддержку украинским пользователям". "Это отражается в разных действиях компании, включая недавний запуском Facebook AMBER Alert в Украине, и мы надеемся в будущем укрепить наше сотрудничество", - отметила она.

Также участники видеоконференции обсудили вопрос открытия R&D-центра Facebook в Украине.

Кроме того, Зеленский представителей Facebook с ключевыми достижениями Украины во внедрении цифровизации и шагами в направлении совершенствования налогового и правового режима для IT-компаний.

 

Теги: #фейсбук #офис #открытие
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