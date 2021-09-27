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21:44 27.09.2021

Байден в прямом эфире получил третью дозу вакцины против COVID-19

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Байден в прямом эфире получил третью дозу вакцины против COVID-19

Президент США Джо Байден в понедельник получил так называемую бустерную - третью дозу вакцины против коронавируса.

"Я собираюсь получить свою бустерную дозу прямо здесь", - заявил он журналистам в Белом доме.

Затем медработник, работу которой американское телевидение показывало в прямом эфире, засучила рукав президенту США и сделала ему укол, пока он отвечал на вопросы журналистов.

Байден отметил, что "бустерные дозы важны, и нам важно, чтобы как можно больше людей вакцинировалось".

"Пожалуйста, поступите правильно. Получите дозу. Это может спасти вашу жизнь и жизни тех, кто вокруг вас. Это легко и бесплатно", - заявил он.

В сентябре американское Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило введение бустерной дозы вакцины Pfizer людям старше 65 лет, а также лицам с высоким риском тяжелых заболеваний находящимся в условиях повышенного воздействия вируса.

Бустерная доза должна вводиться, по крайней мере, через шесть месяцев после введения второй дозы вакцины Pfizer.

Теги: #сша #доза #вакцина #байден
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