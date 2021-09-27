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18:48 27.09.2021

Земельный участок в нижнем каскаде Совских прудов стоимостью 614 млн грн возвращен киевлянам

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Земельный участок в нижнем каскаде Совских прудов стоимостью 614 млн грн возвращен киевлянам

Территориальной громаде Киева возвращен земельный участок площадью 19 га стоимостью 614 млн грн, расположенный в нижнем каскаде Совских прудов (Голосеевский район), сообщает Киевская городская прокуратура.

Пресс-служба прокуратуры напомнила, что 2008 году между Киевским городским советом и обществом заключен договор аренды земельного участка, условиями которого предусмотрено ее застройку в течение трех лет с момента заключения договора.

Однако с 2008 года общество в нарушение требований действующего законодательства и договора аренды земли так и не приступило к застройке спорного земельного участка. При этом территория земельного участка содержалась в ненадлежащем состоянии, в связи с чем уборка указанной территории осуществлялась коммунальными службами Голосеевского района Киева.

Впоследствии прокуратура обратилась с иском в суд. Решением хозяйственного суда Киева иск прокуратуры удовлетворен.

В настоящее время решение суда выполнено в полном объеме путем внесения соответствующих сведений в Государственный реестр вещественных прав на недвижимое имущество о прекращении обществу права аренды и фактического возврата земельного участка территориальной громаде.

Теги: #киев #земля #возвращение
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