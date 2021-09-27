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16:12 27.09.2021

Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с Газпромом, предостерегла Киев от вмешательства в свои внутренние дела

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Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с Газпромом, предостерегла Киев от вмешательства в свои внутренние дела

Венгрия подписала новый долгосрочный контракт с "Газпромом". Документ подписали заместитель генерального директора "Газпром экспорта" Дмитрий Аверкин и главный исполнительный директор MVM Group Дьёрдь Ковор.

Правительство республики вело прямую трансляцию подписания. По итогам подписания с заявлениями выступили глава МИД страны Петер Сиярто и зампред правления "Газпрома", гендиректор "Газпром экспорта" Елена Бурмистрова.

Условия подписанного контракта могут быть скорректированы через 10 лет. Сиярто заявил, что подписанная сделка "не политическая" и отверг критику подписанного контракта со стороны Киева, сообщает Bloomberg.

Договор с "Газпромом" это вопрос "безопасности, суверенитета и экономики, а не политический вопрос". Сийярто назвал его "внутренним делом страны", а критику со стороны Украины - "попыткой вмешательства в дела Венгрии".

Ранее венгерская сторона сообщала, что новый документ рассчитан на 15 лет с возможностью изменения условий через 10 лет. Венгрия будет получать по 4,5 млрд куб. м газа в год: 3,5 млрд куб. м через Сербию (через газопровод "Турецкий поток" и его сухопутные продолжения) и 1 млрд куб. м - через Австрию.

В 2020 году "Газпром" поставил в Венгрию 8,637 млрд куб. м газа, за 2019 год - 10,522 млрд кубометров. В первом полугодии 2021 года поставки выросли на 5% - до 3,909 млрд куб. м.

Сейчас основной объем поставок российского газа в Венгрию идет через компанию Panrusgaz (СП "Газпрома" и венгерского энерготрейдера MVM). В 1996 году были подписаны два долгосрочных контракта на поставку природного газа в Венгрию между ООО "Газпром экспорт" и Panrusgaz на период до 2015 года, потом они были продлены до 2021 года. В рамках этих контрактов поставки ведутся по двум направлениям - через пункты Берегово на украинско-венгерской границе и Баумгартен на словацко-австрийской границе.

Кроме того, с октября 2018 г. "Газпром экспорт" осуществляет поставки газа в Венгрию через дочернюю компанию WIEE Hungary Kft на основании краткосрочных контрактов. Также для обеспечения дополнительных поставок газа в Венгрию в 2019 г. были заключены краткосрочные контракты с компанией MET International AG.

Теги: #венгрия #контракт #газпром
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