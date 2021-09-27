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14:51 27.09.2021

Зеленский инициирует ряд законопроектов о социальной и правовой защите политзаключенных и членов их семей

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Зеленский инициирует ряд законопроектов о социальной и правовой защите политзаключенных и членов их семей

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект "О социальной и правовой защите лиц, в отношении которых установлен факт лишения личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины, и членов их семей", который призван создать законодательные механизмы для социальной и правовой защиты лиц, лишившихся свободы вследствие вооруженной агрессии против Украины, а также членов их семей.

Как сообщается на сайте главы государства в понедельник, законопроект предусматривает создание Комиссии по вопросам установления факта лишения лица личной свободы в результате агрессии против Украины, а также определяет его полномочия. В частности, Комиссии предоставляется право подачи запросов с целью получения, проверки или уточнения информации, необходимой для принятия обоснованного решения по указанному вопросу.

Также Зеленский внес в парламент два законопроекта, связанных с вышеупомянутым. Один из них предусматривает введение админответственности за невыполнение требований Комиссии, а другой определяет особенности применения положений Налогового кодекса к доходам, полученным в соответствии с законом о социальной и правовой защите политзаключенных.

Теги: #законопроект #политзаключенные #зеленский
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