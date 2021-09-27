Диверсия привела к пожару на арсенале ВСУ под Калиновкой в 2017 году - Венедиктова

Причиной пожара и взрывов боеприпасов на 48 арсенале в Калиновке Винницкой области в 2017 году стала диверсия, это подтверждается полученными доказательствами, заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Четыре года назад прогремели взрывы боеприпасов на складах и площадках открытого хранения 48 арсенала в Калиновке Винницкой области. Убытки - более 5,9 млрд грн в результате уничтожения боеприпасов, а также нанесен ущерб - повреждены объекты военной части, здания местных жителей", - написала Венедиктова в Фейсбук в понедельник.

По ее словам, версия совершения взрыва на 48 арсенале путем проникновения постороннего лица на территорию части и установка взрывного устройства подтверждается полученными доказательствами и заключениями уже полученных и приобщенных к материалам производства судебных экспертиз, протоколами проведенных негласных следственных (розыскных) действий, допросов свидетелей и осмотров.

Генпрокурор также отметила, что с учетом особого периода в государстве и ведения боевых действий на временно оккупированных территориях Украины, особое внимание уделяется сбору доказательств совершения поджогов и взрывов на украинских складах диверсионно-разведывательными группами РФ или террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР".

"С этой целью прокуроры и следователи также используют предусмотренные уголовным процессуальным законом меры международного сотрудничества. Сейчас ожидается ответ от компетентных органов Чехии по взрывам на складах с боеприпасами, которые имели место в октябре и декабре 2014 года в населенном пункте Врбетице", - подчеркнула Венедиктова.

Как сообщалось, на территории воинских частей в Калиновском районе Винницкой области вечером 26 сентября начался пожар и последовавшие за ним взрывы боеприпасов. Утром 28 сентября взрывы практически прекратились, началось разминирование 5-км зоны. В результате пожара на складе боеприпасов пострадали два человека. Более 30 тыс. жителей прилегающих населенных пунктов были эвакуированы.