Пандемия COVID-19 вызвала самое масштабное сокращение индекса продолжительности жизни со времен войны - исследование

Пандемия коронавируса COVID-19 привела в 2020 году к наибольшему годовому снижению индекса продолжительности жизни с периода Второй мировой войны, сообщает издание Financial Times со ссылкой на исследование Оксфордского университета.

"Для западных стран, таких как Испания, Италия, Англии и Уэльса в Великобритании последний раз подобные значительные масштабы снижения ожидаемой продолжительности жизни в годовом счислении наблюдали во время Второй мировой войны", - приводят СМИ слова соведущего исследования Хосе Мануэля Абурто.

Согласно результатам исследования, продолжительность жизни сократилась более чем на шесть месяцев в 22 из 29 исследуемых стран. Среди них - ряд стран Европы, США и Чили. Издание уточняет, что сокращение продолжительности жизни у женщин в восьми странах и мужчин в 11 странах составило более года. В целом падение показателя продолжительности жизни зафиксировали в 27 странах.

"Таким странам понадобилось пять-шесть лет для увеличения продолжительности жизни на год. Достигнутый прогресс сведен на нет в течение 2020 года из-за COVID-19", - подчеркнул Абурто.

Как отмечается, сокращение продолжительности жизни затронуло в большей степени мужчин, нежели женщин. Наиболее существенное падение этого показателя отмечается среди мужчин в США, там продолжительность жизни упала на 2,2 года по сравнению с 2019 годом. На втором месте по самому большому сокращению продолжительности жизни среди мужского населения стоит Литва, там в годовом исчислении спад составил около 1,7 лет.

В США сокращение продолжительности жизни достигло беспрецедентного уровня и у женщин, среди которых наблюдалось падение этого показателя на 1,65 года по сравнению с 2019 годом. Исследователи отмечают, что в США смертность увеличилась среди людей трудоспособного возраста, в то время как в Европе увеличение смертности в большей степени затронуло лиц старше 60 лет.

Распространение COVID-19 впервые зафиксировали в Китае в конце 2019 года. В 2020 вирус проник во все страны мира, заражение достигло пандемических масштабов.

С начала пандемии в мире выявили более 236,6 млн случаев заражения коронавирусом, свыше 4,7 млн инфицированных скончались.