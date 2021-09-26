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01:59 26.09.2021

Зеленский поздравил боксера Усика с победой

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Зеленский поздравил боксера Усика с победой

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил боксера Александра Усика с победой над британцем Энтони Джошуа.

"Украина возвращает свое! Чемпионские титулы WBA, IBF, IBO, а также WBO - снова, как это и должно быть, принадлежат украинцу! Тяжелая, но поэтому ценнейшая победа. Саня, спасибо! Браво, Чемпион! Мощь! Сила! Усик!", - написал Зеленский на своей странице в Твиттере.

Как сообщалось, украинец Александр Усик стал обладателем чемпионских поясов по версиям IBF, WBO, WBA Super, и IBO в тяжелом весе (свыше 90,718 кг), отобрав их у британца Энтони Джошуа. Украинец выиграл прошедший в Лондоне на стадионе Tottenham Hotspur бой по очкам единогласным решений всех судей (117-112, 116-112, 115-113).

Теги: #зеленский #поздравление #усик
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Интерфакс-Украина
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