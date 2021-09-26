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00:32 26.09.2021

Парламентские выборы пройдут в Германии

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Парламентские выборы пройдут в Германии

Парламентские выборы пройдут в Германии в воскресенье, Ангела Меркель свою кандидатуру на этих выборах не выставляет и покидает должность канцлера после 16 лет у власти.

Основными кандидатами на должность канцлера являются представляющий партийный союз Меркель ХДС/ХСС Армин Лашет, Олаф Шольц из Социал-демократической партии Германии и Анналена Бербок от "Зеленых".

Для формирования правящей коалиции в новом бундестаге нужно будет 374 депутата, арифметически на данный момент это могло бы получиться у ХДС/ХСС и СДПГ, это стало бы продолжением нынешней правящей коалиции. Также правительство теоретически могли бы сформировать ХДС/ХСС и СДПГ вместе со "Свободными демократами", ХДС/ХСС, "Зеленые" и "Свободные демократы" (так называемая коалиция "Ямайка"), СДПГ, "Зеленые" и "Свободные демократы" (коалиция "светофор).

Соцопросы последних недель показывают, что избиратели отдают предпочтение социал-демократам. 23 сентября был опубликован последний опрос, проведенный исследовательской группой "Выборы" для программы телеканала ZDF Politbarometer. Согласно этому опросу, Социал-демократическая партия Германия с 25% поддержки избирателей продолжает удерживать лидерство. Партийный союз ХДС/ХСС может рассчитывать на 23% голосов, "Зеленые" - на 16,5%. Свободная демократическая партия Германии может получить 11% голосов, правая "Альтернатива для Германии" - 10%, "Левые" - 6%.

Выборы в немецкий парламент (бундестаг) проводятся раз в четыре года, 26 сентября будет избираться бундестаг 20 созыва. По итогам выборов по предложению президента ФРГ новый парламент выберет канцлера.

Голосование в воскресенье будет идти с 8:00 (9:00 по Киеву) до 18:00 (19:00 по Киеву), в 18:00 появятся первые экзит-полы. Во второй половине дня Федеральное ведомство статистики, которое выполняет функцию избиркома, опубликует явку на 14:00 (15:00 по Киеву).

У избирателей на выборах есть два голоса - первый отдается за депутата избирательного округа по месту регистрации, всего таких депутатов 299. Второй голос отдается за региональный список политической партии, еще 299 депутатов определяется таким образом. Число депутатов может варьироваться - чем больше "вторых" голосов получает партия, тем больше мест ей будет гарантировано в новом парламенте. "Стандартный" состав бундестага подразумевает 598 депутатов, но он может увеличиваться, если какая-либо партия получает больше "вторых" голосов в бюллетене.

В действующем бундестаге - 709 депутатов. Сильнейшую фракцию с 245 мандатами составляет ХДС в союзе со своим традиционным баварским партнером, партией ХСС. Вместе с СДПГ, у которых в парламенте 152 голоса, христианские демократы образуют так называемую "большую" правящую коалицию. Называется она так, поскольку состоит их представителей двух крупнейших политических сил страны. Правая партия "Альтернатива для Германии" имеет в парламенте 87 мандатов, "Свободная демократическая партия" - 80, "Левые" - 69 мандатов. "Зеленые" представлены в нынешнем бундестаге 67 депутатами.

Теги: #выборы #парламент #германия
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