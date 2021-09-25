Украинские и американские военные совершили совместное десантирование

В рамках многонациональных учений "Rapid Trident - 2021" состоялось совместное десантирование десантно-штурмовой войск Вооруженных сил Украины, военнослужащих США и других подразделений стран-партнеров, сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ на своей странице в Facebook.

"Десантирование происходило с военно-транспортных самолетов ВС США С-130 "Геркулес", с применением американских десантных парашютных систем Т-11 с высоты 400 метров", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне личный состав, который уже имеет немалый опыт десантирования из отечественных десантных парашютных систем и различных типов летательных аппаратов ВС Украины, прошел соответствующую доподготовку под руководством инструкторов ВС США.