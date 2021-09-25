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19:32 25.09.2021

Нацполиция перешла на усиленный режим работы до 8 октября

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Нацполиция перешла на усиленный режим работы до 8 октября

Национальная полиция Украины с 25 сентября  по 8 октября переходит на усиленный режим работы, сообщает издание "Украинская правда" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

"УП получила документ, согласно которому глава Нацполиции Игорь Клименко предписывает с 25 сентября по 8 октября перевести личный состав криминальной полиции и следственных подразделений на усиленный режим работы", - говорится в сообщении.

Усиленный режим работы вводится "в связи с обострением криминогенной обстановки на территории государства, связанной с совершением тяжких уголовных правонарушений, в том числе с применением огнестрельного оружия, и которые вызвали в обществе большой резонанс, с целью проведения профилактических мероприятий для ее стабилизации".

Согласно этому приказу, полицейские будут работать сверхурочно, но не более 12 часов в сутки и 6 дней в неделю.

Также сообщается, что президент Украины Владимир Зеленский усилил собственную охрану после нападения на своего первого помощника Сергея Шефира.

Как сообщалось, в 10 утра в среду, 22 сентября, вблизи с.Лесники (Киевская обл.) был обстрелян автомобиль первого помощника президента Украины Шефира, ранен водитель. В автомобиль было выпущено более 10 пуль. Выстрелы были осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.

Правоохранители на данный момент рассматривают три основные версии покушения: государственная деятельность потерпевшего, давление на высшее руководство страны, дестабилизация политической ситуации в нашей стране, в том числе рассматривается версия при участии спецслужб иностранных стран.

Теги: #режим #работы #нацполиция
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