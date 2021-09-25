События

17:13 25.09.2021

Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела позиций вблизи Марьинки

1 мин читать
Украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела позиций вблизи Марьинки

Один украинский военнослужащий получил ранение в результате обстрела российскими наемниками позиций Объединенных сил вблизи Марьинки (Донецкая область) в субботу.

"Вблизи Марьинки российские наемники совершили прицельный обстрел наших позиций из стрелкового оружия. В результате враждебных действий один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему оказали неотложную домедицинскую помощь и эвакуировали в госпиталь. Состояние здоровья – удовлетворительное", - сообщается на странице Операции объединенных сил в субботу.

Отмечается, что с начала суток российские наемники два раза нарушили режим прекращения огня, из них один раз – с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения. "В направлении Верхнеторецкого противник вел огонь из запрещенных минометов калибра 120 мм и артиллерийских систем калибра 122 мм", - сообщили в штабе.

Украинские защитники подавляли огневые средства противника, применяя разрешенное Минскими договоренностями вооружение.

Теги: #оос #ранение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

07:23 25.09.2021
С начала текущих суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

С начала текущих суток нарушений режима тишины на Донбассе не зафиксировано

17:59 24.09.2021
Российские наемники открывали огонь в сторону поселка под Торецком, потерь нет

Российские наемники открывали огонь в сторону поселка под Торецком, потерь нет

07:20 24.09.2021
Российские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские бойцы не пострадали

Российские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские бойцы не пострадали

17:35 23.09.2021
Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Пивденного – штаб ООС

Российские наемники нарушили режим прекращения огня вблизи Пивденного – штаб ООС

07:32 23.09.2021
Двое украинских военнослужащих ранены за сутки на Донбассе

Двое украинских военнослужащих ранены за сутки на Донбассе

13:28 22.09.2021
Медики утверждают, что угрозы жизни водителя Шефира нет – прокурор

Медики утверждают, что угрозы жизни водителя Шефира нет – прокурор

07:38 22.09.2021
С начала суток на Донбассе нарушений режима тишины не зафиксировано

С начала суток на Донбассе нарушений режима тишины не зафиксировано

17:34 21.09.2021
На Донбассе с начала суток российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

На Донбассе с начала суток российские наемники дважды нарушили режим прекращения огня – штаб ООС

07:47 21.09.2021
С начала суток российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

С начала суток российские наемники единожды нарушили режим тишины на Донбассе

07:42 20.09.2021
Российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

Российские наемники 8 раз нарушили режим тишины на Донбассе, ранен украинский военнослужащий

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В ДТП в Венгрии погибли пять человек, в том числе два украинца - СМИ

Восемь человек погибли при взрыве автомобиля на КПП близ дворца президента Сомали

Схема движения поездов из-за карстового провала на Буковине изменена - "Укрзализныця"

Погода порадует украинцев в воскресенье, постепенное похолодание начнется на следующей неделе

"Дистанционка" не должна влиять на зарплату учителей - Шкарлет

ПОСЛЕДНЕЕ

Массового возвращения российских военных в места дислокации после завершения учений "Запад-2021" не зафиксировано - главнокомандующий ВСУ

Безуглая вызвала Бутусова на заседание ВСК после его информации о показаниях Бурбы

В ДТП в Венгрии погибли пять человек, в том числе два украинца - СМИ

Аэропорт на Канарских островах закрыли из-за извержения вулкана

Восемь человек погибли при взрыве автомобиля на КПП близ дворца президента Сомали

"Блок Кернеса - успешный Харьков" выдвинул на пост городского головы секретаря горсовета Терехова

Харьковский горизбирком зарегистрировал шесть кандидатов на должность мэра

Венедиктова обсудила с аналитиком JRR Морганом расследования военных преступлений

В Чернигове полицейские изъяли арсенал нарезного оружия и взрывоопасных предметов

Схема движения поездов из-за карстового провала на Буковине изменена - "Укрзализныця"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА