Полиция Тернопольской области сообщила о переходе на усиленный режим службы с 25 сентября по 8 октября

С 25 сентября по 8 октября весь личный состав полиции Тернопольской области переведен на усиленный вариант служебной деятельности, сообщает отдел коммуникации областной полиции.

"Такие меры связаны с обострением криминогенной обстановки в государстве и совершением преступлений с применением оружия. Полицейские будут проводить комплекс профилактических мероприятий и превентивную работу по противодействию преступности в области", - отмечается в сообщении.

В то же время издание "Украинская правда" сообщает, что глава Нацполиции Игорь Клименко приказал с 25 сентября по 8 октября перевести весь личный состав криминальной полиции и следственных подразделений на усиленный режим работы. Скан соответствующего приказа размещен на сайте издания.