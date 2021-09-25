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07:34 25.09.2021

Финдиректор китайской Huawei вылетела из Канады на родину после освобождения, Пекин освободил двух канадцев

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Финдиректор китайской Huawei вылетела из Канады на родину после освобождения, Пекин освободил двух канадцев

Финансовый директор китайкой корпорации Huawei Мэн Ваньчжоу вылетела на родину после решения канадского суда об освобождении, сообщают канадские СМИ.

Она была арестована в Канаде в 2018 году по запросу США по обвинению в мошенничестве, связанном с сокрытием данных о нарушении санкционного режима в отношении Ирана.

Суд принял решение об освобождении после того, как было достигнуто соглашение с американской прокуратурой. Суть сделки заключалась в том, что Мэн Ваньчжоу признала факты сокрытия данных о нарушении санкций, это послужило основанием для отказа США от требований экстрадиции гражданки КНР из Канады в Соединенные Штаты.

Одновременно, как сообщил в телеобращении к нации премьер-министр Канады Джастин Трюдо, Китай освободил двух канадских граждан - Майкла Спэйвора и Майкла Коврига, которые были арестованы в КНР по обвинению в шпионаже.

Теги: #граждане #освобождение #канада #китай
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