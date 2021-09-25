Разумков допускает умышленное нарушение Регламента Рады во время принятия закона о деолигархизации

Спикер парламента Дмитрий Разумков допускает умышленное нарушение Регламента Верховной Рады во время рассмотрения во втором чтении законопроекта об олигархах, чтобы заблокировать процесс деолигархизации.

"То, что было сделано дает сегодня возможность обращаться в Конституционный Суд, чтобы снова заблокировать этот процесс. Мне кажется, что ...это было сделано умышленно, чтобы создать условия для дальнейшего блокирования процесса деолигархизации", - сказал Разумков в программе "Свобода слова Савика Шустера" в эфире телеканал "Украина" вечером в пятницу.

Разумков убежден, что специальная процедура для рассмотрения законопроекта была предложена, чтобы ввести в заблуждение народных депутатов.

"Это была свободная деятельность коллег, которые запустили этот процесс. У меня глубокое убеждение, что это было направлено на то, чтобы сбить народных депутатов с правильного пути, ввести их в заблуждение", - сказал спикер.

Он подчеркнул, что действия организаторов процесса подтверждают его слова - ни первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук (председательствующий на пленарном заседании - ИФ), ни Федор Вениславский (фракция "Слуга народа"), предложивший применить спецпроцедуру, за нее не проголосовали.

"Потому что все понимают, что рано или поздно, надо отвечать", - подчеркнул Разумков.

Он также отметил, что вряд ли за нарушение регламента будут отвечать народные депутаты – "За это отвечает комитет,. … докладчик,. … председательствующий".

Разумков также сказал, что проголосовал бы за закон о деолигархизации, поскольку его поправку (№398 - ИФ) учли (Разумков не мог голосовать, так как находится на больничном в связи с коронавирусной болезнью).

Согласно 398-й поправке, решение о признании лица, имеющего значительный экономический или политический вес в общественной жизни, (олигархом – ИФ) принимает глава Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) после обращения комиссии по вопросам противодействия чрезмерному воздействию лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни.

В то же время в 406-й поправке решение о признании олигархом принимает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины на основании представления Кабинета министров, члена СНБО, Национального банка, Службы безопасности или Антимонопольного комитета.

Как сообщалось, законопроект №5599 во втором чтении рассматривали по специальной процедуре и вносили только 13 поправок, одобренные профильным комитетом парламента (по вопросам нацбезопасности). Все остальные поправки считались автоматически отклоненными, о чем каждый раз при голосовании сообщал Стефанчук.

Ранее лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк заявил, что законопроект о деолигархизации требует переголосования из-за юридических ошибок и коллизий, в частности, из-за противоречия 398-й и 406-й поправок.