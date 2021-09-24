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21:21 24.09.2021

Экс-начальника ГУР Бурбу заслушивали в режимном помещении в присутствии членов парламентской ВСК – нардеп Безуглая

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Заслушивания бывшего начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Василия Бурбы проходило в режимном помещении в присутствии членов временной следственной комиссии (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов государственной власти и других лиц против суверенитета Украины, сообщила ее председатель Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"Заслушивание (Бурбы – ИФ) состоялось в соответствующим режимном помещении и с соответствующими условиями в присутствии членов временной следственной комиссии", – сказала Безуглая на брифинге в пятницу вечером.

В свою очередь народный депутат фракции "Европейская солидарность" Михаил Забродский отметил, что та картина, которая сегодня складывается, не делает чести украинскому парламенту и дискредитирует саму идею работы временной следственной комиссии. "Невооруженным глазом видно, что комиссия ставит перед собой совсем другие цели – далекие от поиска ответов на те вопросы, которые ставит перед комиссией и перед народными избранниками общество. А именно: кто дал команду на отмену операции и кто виновен в том, что спланированная операция, которая продолжалась не один год, не завершилась успешной реализацией", - цитирует депутата пресс-служба партии.

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Интерфакс-Украина
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