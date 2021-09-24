Департамент патрульной полиции остается в структуре Нацполиции Украины – Монастырский

Министр внутренних дел Денис Монастырский выразил свое категорическое видение дальнейшего развития Департамента патрульной полиции и его структурных подразделений исключительно в рамках действующей структуры - межрегионального территориального органа Национальной полиции.

Как сообщается в Телеграм-канале Патрульной полиции, об этом Монастырский заявил по время служебного совещания в пятницу с руководством Департамента патрульной полиции и его территориальных подразделений по всей Украине.

Эту позицию также поддержал присутствовавший на совещании глава Национальной полиции Игорь Клименко.

Во время встречи обсуждались приоритетные вопросы развития патрульной полиции и пути их решения: повышение уровня денежного обеспечения полицейских, обновление состава транспортных средств, правовой защищенности полицейских, говорится в сообщении.