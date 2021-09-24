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17:59 24.09.2021

Российские наемники открывали огонь в сторону поселка под Торецком, потерь нет

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Российские наемники открывали огонь в сторону поселка под Торецком, потерь нет

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток по состоянию на 17:00 пятницы, открыв беспокоящий огонь в направлении пгт Пивденное Торецкого горсовета Донецкой области из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди украинских защитников нет. Украинские защитники продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

При этом в сообщении отмечается, что интенсивность боевых действий на линии соприкосновения снизилась.

 

Теги: #всу #оос #донбасс
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