Российские наемники открывали огонь в сторону поселка под Торецком, потерь нет

Российские наемники один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе с начала суток по состоянию на 17:00 пятницы, открыв беспокоящий огонь в направлении пгт Пивденное Торецкого горсовета Донецкой области из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди украинских защитников нет. Украинские защитники продолжают контролировать ситуацию и решать задачи по отражению и сдерживания вооруженной агрессии Российской Федерации", - сообщается на странице Операции Объединенных сил в Facebook.

При этом в сообщении отмечается, что интенсивность боевых действий на линии соприкосновения снизилась.