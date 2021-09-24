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17:25 24.09.2021

Зеленский видит потенциал Украины в формировании устойчивого снабжения пищевой продукцией

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Зеленский видит потенциал Украины в формировании устойчивого снабжения пищевой продукцией

Одним из приоритетов Украины является развитие системы эффективного сельского хозяйства и формирование глобального доверия к стандартам безопасности продовольственных продуктов, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Как сообщила пресс-служба главы государства, об этом Зеленский заявил в видео-выступлении на саммите ООН по продовольственным системам в Нью-Йорке.

"Украина является одним из глобальных лидеров на рынке продовольствия. Поэтому тема саммита важна для нас. Мы осознаем свою ответственность в обеспечении продовольственной безопасности. Украина - надежный партнер и даже в самые панические периоды распространения COVID-19 не создавала никаких ограничений для поставки продуктов питания", - сказал глава Украинского государства.

По его словам, Украина осознает, какой вклад может сделать в обеспечение более устойчивого и справедливого потребления, и активно работает над этими задачами.

"Нашим приоритетом будет оставаться развитие системы эффективного сельского хозяйства и формирование глобального доверия по применению наработанных стандартов безопасности продовольственных продуктов. Важным является дальнейшее устойчивое развитие национальных продовольственных систем. Имеем значительный потенциал для увеличения своей роли в формировании устойчивого снабжения пищевой продукции", - подчеркнул Зеленский.

Он напомнил, что Украина уже осуществила ряд важных и успешных шагов на пути реализации этого амбициозного плана. В частности, страна присоединилась к Комитету по всемирной продовольственной безопасности и возглавила Международный совет по зерну. Кроме того, с 1 июля в Украине заработал полноценный рынок земли.

Также, по словам Зеленского, среди приоритетов наработанного в Украине проекта национальной дорожной карты трансформации продовольственных систем - инициатива "Здоровое питание для всех".

Среди других важных задач, по мнению главы государства, - движение в сторону климатической нейтральности производства: этой цели реально достичь в горизонте 2050.

"Однако ее достижение не должно превратиться в лишние субсидии для состоятельных аграриев из развитых стран. Помощь должны получать те, кто действительно в этом нуждается: фермеры из развивающихся стран. Климатическая политика не должна приводить к дальнейшему экономическому неравенству", - подчеркнул Зеленский.

Кроме того, убежден президент, необходимо укреплять внутренний рынок и стимулировать экспорт.

"Наша цель на этом пути - обеспечение продовольственной безопасности, переход к устойчивым моделям производства и сбыта, а также развитие необходимых финансовых инструментов", - отметил глава государства.

Он добавил, что Украина является проактивным участником процесса формирования повестки дня в вопросах продовольственных систем.

"Мы готовы и дальше работать вместе с партнерами и развивать свои продовольственные системы в контексте глобальных вызовов, стоящих перед человечеством, - как существующих, так и будущих", - резюмировал Зеленский.

Теги: #зеленский #оон
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