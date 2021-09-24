Еще около 100 украинцев хотят выехать из Афганистана - МИД

По информации Министерства иностранных дел Украины, в настоящее время около 100 украинцев хотят выехать из Афганистана, сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко.

"По информации МИД Украины, в настоящее время около 100 украинцев хотят выехать из Афганистана. Наше посольство в Таджикистане поддерживает с ними связь. Как только появится очередная возможность покинуть страну, граждане получат инструкции о дальнейших действиях", - сказал Николенко агентству "Интерфакс-Украина" в пятницу.