В Запорожской области в детсаду зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции

В Запорожской области в детском саду райцентра Вольнянск зарегистрирована вспышка острой кишечной инфекции - из девяти заболевших детей, четверо были госпитализированы, сообщает ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области.

По информации ведомства, в период с 19 по 22 сентября у девяти воспитанников трех групп детского сада г.Вольнянск (Запорожская область) повысилась температура, появилась тошнота и диарея.

Медики диагностировали острую кишечную инфекцию и госпитализировали четверых дошкольников, остальные пятеро находились на домашнем лечении.

Сейчас состояние здоровья детей удовлетворительное.

ГУ Госпродпотребслужбой в Запорожской области начато санитарно-эпидемиологическое расследование. Проводится проверка пищеблока детского сада.