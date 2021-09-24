Российские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, украинские ьойцы не пострадали

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе пять раз нарушили режим тишины, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) не пострадали. С начала суток соблюдается режим тишины, сообщили в пресс-центре штаба ООС.

"Вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди украинских воинов нет", - сказано в утренней сводке на странице штаба в Фейсбук в пятницу утром.

В частности, в направлении Южного противник вел беспокоящие огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Вблизи Крымского российские наемники совершили прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Вечером в четверг враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в сторону Новолуганскоего

"В течение текущих суток, 24 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано", - добавили в штабе.