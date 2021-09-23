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22:19 23.09.2021

По задумке организаторов обстрела авто Шефира, он и все, кто были вместе с ним, должны были погибнуть

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По задумке организаторов обстрела авто Шефира, он и все, кто были вместе с ним, должны были погибнуть

По задумке организаторов обстрела автомобиля первого помощника президента Украины Сергея Шефира, он и все, кто были вместе с ним на тот момент, должны были погибнуть, сообщил советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"По задумке тех, кто задумал, организовывал и исполнял это преступление, Сергей Шефир и все, кто были бы с ним в машине, должны были погибнуть. Но не всегда получается так, что у киллеров и организаторов получается задуманное", - сказал Геращенко в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" в четверг.

По его словам, изначальная задача убийцы была стрелять в водителя, чтобы его поразить.

"В таких случаях, как считают опытные диверсанты, и как учат диверсантов и киллеров, водитель, получая пулю, как правило, теряет управление, машина становится неуправляемой, съезжает в кювет, ударяется в дерево и дальше киллер мог безнаказанно дострелять всех, кто в ней находился. Именно поэтому первые выстрелы пришлись на лобовую часть машины, они попали в капот", - пояснил Геращенко.

Советник министра МВД указал, что, по мнению экспертов, всего в машину попало 18 пуль.

"И действительно, Сергей Шефир и его водитель вчера родились второй раз", - добавил он.

Теги: #авто #геращенко #украина #шефир
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