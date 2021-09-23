Парламентская ВСК по вопросу "вагнеровцев" 24 сентября проведет заседание

Временно следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования возможных противоправных действий представителей органов госвласти и других лиц против суверенитета Украины на заседании по рассмотрению материалов по делу "вагнеровцев" в пятницу проведет заседание, сообщила председатель ВСК Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа".

"Заседание ВСК завтра в 14:00. Детали впоследствии", - написала Безуглая на странице в Facebook в четверг вечером.