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18:06 23.09.2021

Суд Лондона не имеет юрисдикции для рассмотрения дела ФГВФЛ против Жеваго как экс-владельца банка "Финансы и Кредит"

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Суд Лондона не имеет юрисдикции для рассмотрения дела ФГВФЛ против Жеваго как экс-владельца банка "Финансы и Кредит"

Высокий суд Англии и Уэльса не имеет юрисдикции для рассмотрения дела Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) против экс-владельца банка "Финансы и кредит" Константина Жеваго, указано в решении суда на которое ссылается пресс-служба Фонда в сообщении в четверг.

"По его (судьи – ИФ) убеждению Английский суд не имеет юрисдикции для рассмотрения этого дела, поскольку видит проблему в необходимости применения украинского законодательства, в котором он не является экспертом", – поясняется в сообщении.

Теги: #жеваго #лондон_суд
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