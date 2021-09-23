Первая леди Украины Елена Зеленская выступила на открытии Пекинского международного кинофестиваля





21 сентября 2021 года состоялось торжественное открытие 11-го Пекинского международного кинофестиваля.

Первая леди Украины Елена Зеленская в качестве почётного гостя выступила на церемонии с видеообращением. Зеленская заявила, что киноиндустрия откроет новую главу китайско-украинского сотрудничества. Международный кинофестиваль в Пекине не только является образцом глубокого взаимодействия между кинематографистами и представителями других сфер деятельности из Китая и Украины, но и станет важной платформой культурного содружества обеих стран.

Сообщается, что во время кинофестиваля пройдёт неделя украинского кино. В программе будут показаны "Тени забытых предков", "Каменный крест", "Вечер на Ивана Купала", "Белая птица с черной отметиной" и другие шедевры украинского кинематографа. Кроме Украины в Пекинском международном кинофестивале будут участвовать Финляндия, Япония, Аргентина, Швейцария, Франция, Бельгия, Австралия и десятки других стран.

Напомним, что недавно между украинской студией "Квартал 95" и компанией из Китая было подписано соглашение о выходе украинского 3D-мультфильма "Гулливер возвращается" на экраны китайских кинотеатров. Премьера состоится в период каникул китайского нового года-2022.