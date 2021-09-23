Украинская сторона передала родным останки  Анатолия Мялкина, погибшего на Донбассе

Украинская сторона передала родным останки Анатолия Мялкина, погибшего в ходе конфликта на Донбассе.

"В качестве инициативы доброй воли и в рамках деятельности Гуманитарной подгруппы ТКГ украинская сторона передала останки человека, погибшего в ходе конфликта, - Мялкина Анатолия Владимировича, пропавшего без вести в июне 2014 года в районе Славянска Донецкой области. Останки переданы его матери", - отмечается в сообщении Украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе, размещенном в Фейсбук в четверг.

Украинская сторона поблагодарила за помощь координатора Гуманитарной подгруппы Шарлотту Реландер.