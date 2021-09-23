В Украину из Кабула вылетел самолет почти со 100 эвакуированными гражданами

Гражданский самолет, на борту которого находятся около 100 эвакуированных граждан, вылетел из аэропорта города Кабул (Афганистан) в четверг, ожидается, что он прибудет в Киев в течение 24 часов, сообщается на странице Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины в Facebook.

По данным ведомства, в течение последних нескольких дней проводились международные переговоры по возможной эвакуации украинских граждан из Афганистана. В течение всего периода украинские дипломаты с Министерством иностранных дел Украины, представители ГУР Минобороны Украины и Офиса президента Украины согласовали возможность эвакуации украинских граждан и членов их семей. Активное участие в переговорах принимали представители Пакистана, Турции, Катара и Афганистана. Переговоры завершились успехом 23 сентября утром.

"В очередной раз Украина продемонстрировала свою решительность в вопросе помощи собственным гражданам за рубежом, а также протянула руку помощи гражданам других стран, которые в ней нуждались", - говорится в сообщении.

В ГУР отметили, что украинские спецназовцы показали высокий профессионализм и еще раз доказали, что могут быть надежными партнерами для западных союзников. "Успешные действия представителей ГУР Министерства обороны Украины вывели нашу страну в десятку стран, имеющих самый высокий результат по эвакуации гражданских лиц из Афганистана", - отмечается в сообщении.