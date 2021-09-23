Возле Рады произошло столкновение участников акции и правоохранителей

Возле здания Верховной Рады по улице Грушевского, со стороны пересечения с Шелковичной, произошло столкновение участников движения "SaveФОП" и правоохранителей.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", столкновение произошло около 11.20. Митингующие пытались перекрыть дорогу, но полицейским и нацгвардийцам удалось оттеснить их к тротуару.

Как сообщалось, у здания Верховной Рады в четверг проходит сразу три разных акции.

Одна из них под названием "Сохраните упрощенную систему налогообложения!" организована движением "SaveФОП". Участники требуют от депутатов принять законопроект №3853-1 о внесении изменений в Налоговый кодекс и некоторые законодательные акты относительно внедрения ежегодного повышения предельных объемов доходов для применения упрощенной системы налогообложения, восстановление права плательщиков единого налога не применять регистраторы расчетных операций и отмена коррупционного механизма кэш-беки, а также проект закона №3993 о внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно упрощения учета доходов физических лиц-предпринимателей.