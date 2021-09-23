В Украине зафиксировали землетрясение магнитудой 4,3

Ощутимое землетрясение магнитудой 4,3 и расчетной интенсивностью 5 баллов по шкале MSK-64, произошло на западе Украины утром в среду, сообщается на странице Главного центра специального контроля в Facebook.

"Сегодня в 6:17:57 средствами Главного центра зарегистрировано ощутимое землетрясение на территории Украины. Предварительные расчеты: координаты 48,93 с.ш. 25,88 в.д., Тернопольская область… Землетрясение ощущалось людьми на расстоянии около 100 км", - говорится в сообщении.

На опубликованной Главным центром специального контроля карте эпицентр землетрясения указан на юго-восток от г.Чортков в Тернопольской области на небольшом от него расстоянии.

В то же время, на странице Главного управления ГСЧС Украины в Тернопольской области в Facebook опубликована карта, согласно которой эпицентр землетрясения находится прямо на границе Тернопольской и Ивано-Франковской областей, на небольшом расстоянии от Черновицкой области. Областные центры Ивано-Франковск и Черновцы находятся ближе к указанному эпицентру, чем Тернополь.

Как сообщило облуправление ГСЧС, значительных последствий землетрясение не повлекло. "Сила толчков - до 4,4 балла по шкале Рихтера, без негативных последствий. Подземные толчки были наиболее ощутимы в Чортковском районе, частично в Тернопольском районе и в г.Тернополь", - говорится в сообщении.