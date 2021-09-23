СБУ обезвредила группировку, похитившую дочь депутата Полтавского облсовета

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) обезвредили преступную группировку, которая занималась похищением людей и вымогательством денег за их освобождение, после похищения дочери одного из депутатов Полтавского областного совета.

Как сообщается на сайте ведомства, организатором группировки является человек, который сейчас находится за решеткой. Его обвиняют в совершении умышленного убийства с особой жестокостью, поэтому до приговора суда он находится в Киевском следственном изоляторе. Несмотря на лишение свободы, он разработал план и организовал похищение ребенка: подыскал исполнителя похищения через интернет и предложил сообщнику вознаграждение в размере $100 тыс.

Выкуп за дочь депутата составил $470 тыс., средства должны быть перечислены на электронный кошелек биткоинами.

"Злоумышленникам при содействии дополнительно привлеченных лиц удалось похитить девочку, после чего они вступили в переговоры с ее родителями. Они угрожали физическим насилием и смертью их ребенка. Несмотря на то, что похитители применяли исключительные меры конспирации, а именно общались между собой и с родителями девушки исключительно через Телеграмм-канал или скрытую интернет-сеть "Даркнет", правоохранители смогли установить и задержать их… Злоумышленникам сообщено о подозрении по ч.2 ст.189 (вымогательство) и ч.2 ст.146 (незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении.

Подозреваемым избраны меры пресечения. Устанавливаются другие причастные к правонарушению.