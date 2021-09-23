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08:46 23.09.2021

Кулеба: Работа президента на ГА ООН подтвердила активную роль Украины на международной арене

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Кулеба: Работа президента на ГА ООН подтвердила активную роль Украины на международной арене

Президент Украины Владимир Зеленский на 76-й сессии ГА ООН представил Украину как сильное, демократическое европейское государство, которое определилось со своими внешними приоритетами, формирует систему безопасности для себя и региона, предлагает действенные решения глобальных проблем, которые не на словах, а в действительности "оживляют ООН", считает министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

"Именно при президенте Зеленском в Украине впервые за 30 лет появилась предметная Стратегия внешнеполитической деятельности. Она предусматривает проактивную, смелую и зрелую внешнюю политику, которая укрепляет позиции Украины в мировом сообществе. Вчерашнее выступление президента показало воплощение этой стратегии и активную роль Украины на международной арене", - цитирует пресс-служба комментарий министра на выступление Зеленского на ГА ООН накануне.

Кулеба обратил внимание на принципиальную позицию главы государства относительно возвращения Крыма и освобождения политзаключенных, которых Кремль удерживает на временно оккупированных территориях Украины и в РФ.

"Президент обратился к международному сообществу с призывом поддержать увольнение около 450 Украинских, которые незаконно удерживаются на временно оккупированных территориях Украины и в РФ. Он поднимал этот вопрос на всех встречах в Нью-Йорке. Мы передавали список наших политзаключенных партнерам. Это ключевой момент: нет ничего более ценного для Украинского государства чем свобода ее людей ", - отметил Кулеба.

Также глава внешнеполитического ведомства подчеркнул важность заявлений президента о Крымской платформе и приглашении государств-членов ООН присоединиться к этому формату.

Кроме того, Кулеба отметил выступление Зеленского на тему борьбы с пандемией COVID-19, где президент Украины "решительно выступил за равный доступ государств-членов ООН к вакцинам против COVID-19 и справедливому распределению ресурсов для преодоления пандемии".

Теги: #зеленский #оон
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