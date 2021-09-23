В Украине за сутки против COVID-19 вакцинировали почти 145 тыс. человек – Минздрав

За минувшие сутки иммунизировано 144 768 человек, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины в Telegram.

"144 768 человек вакцинировано против COVID-19 за минувшие сутки 22 сентября 2021. Одну дозу получили 91 615 человек полностью иммунизированы – 53 153 человека", – сказано в сообщении утром в четверг.

Отмечается, что в течение суток работало 953 мобильные бригады, 2 993 пункта прививки, 344 центров вакцинации.

В Минздраве отметили, что с начала прививочной кампании привито 6 527 042 человека, из них получили одну дозу – 6 527 040 человек полностью иммунизированы и получили две дозы – 5 299 317 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом).

"Всего проведено 11 826 357 прививок", - подытожили в пресс-службе ведомства.