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21:47 22.09.2021

Кулеба: Мы работаем над увеличением финансовой поддержки Украины со стороны США в $1 млрд в год

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Кулеба: Мы работаем над увеличением финансовой поддержки Украины со стороны США в $1 млрд в год

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба начал диалог с Конгрессом и Администрацией США о необходимости увеличения общей суммы поддержки, которую Соединенные Штаты оказывают Украине до $1 миллиарда США в год, сообщили в пресс-службе ведомства в среду вечером.

"Я уже начал диалог с Конгрессом и Администрацией США о том, что уровень финансовой поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов должен достичь отметки в $1 млрд в год, и это должно произойти в ближайшие годы. Для этого есть все политические и оборонные предпосылки ", - сказал министр, отвечая на вопрос журналиста во время онлайн-брифинга в Нью-Йорке в среду, 22 сентября.

Кулеба добавил, что в Конгрессе США уже есть много сил, которые поддерживают такую инициативу, и Украина продолжит активно работать над ее воплощением. По мнению министра, значительная часть этой суммы должна идти именно на сектор безопасности.

"Клуб государств, получающих от США миллиард и более долларов помощи в год – это "клуб избранных". Это лучше любых общих статусов, потому что это реальная практическая помощь, и мы работаем над ее привлечением", - отметил он.

Кроме того, министр добавил, что "вопросы укрепления противоракетной и противовоздушной обороны Украины входят в наиболее приоритетные в диалоге нашего государства с США".

"Мы работаем и с Соединенными Штатами, и с другими государствами над укреплением украинской обороноспособности, чтобы Украина была сильной", - подчеркнул министр.

Теги: #сша #помощь #увеличение
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