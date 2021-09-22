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14:45 22.09.2021

Минздрав введет обязательную вакцинацию от COVID-19 госчиновников и в образовании - премьер

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Минздрав введет обязательную вакцинацию от COVID-19 госчиновников и в образовании - премьер

Министерство здравоохранения соответствующим приказом введет обязательную вакцинацию от COVID-19 для чиновников и работников учебных заведений, сообщил в ходе заседания правительства в среду премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Предлагаем начать внедрение обязательных профилактических прививок от COVID-19, в частности для работников заведений образования, министерств и других центральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, а также местных государственных администраций", - прокомментировал в ходе заседания министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По его словам, такой подход предусмотрен действующим законодательством.

"Статьей №12 закона о защите населения от инфекционных заболеваний предусмотрено, что работники отдельных профессий, производств и организаций, деятельность которых может привести к заражению этих работников или распространению ими инфекционных заболеваний, подлежат обязательным профилактическим прививкам против соответствующих инфекционных заболеваний", - сказал Ляшко.

Министр добавил, что Европейский суд по правам человека в апреле этого года подтвердил положение нашего национального законодательства, что обязательная вакцинация является законной и может быть необходимой в демократических обществах и не противоречит конвенции о защите прав человека и основоположных свобод.

Теги: #вакцинация #образование #госчиновники
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