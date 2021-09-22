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13:17 22.09.2021

Рада приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине

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Рада приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине

Верховная Рада приняла закон о предотвращении и противодействии антисемитизму в Украине.

Принятие соответствующего законопроекта №5109 во втором чтении и в целом поддержали 283 народных депутатов на пленарном заседании в среду.

Законопроект дает определение антисемитизма, запрещает юдофобию и ее проявления и предусматривает ответственность за нарушение законодательства об антисемитизме.

Согласно документу, проявлениями антисемитизма являются, в частности, призыв, сокрытие или оправдание убийства или причинения вреда им, высказывания ложных сведений, ненавистнических заявлений о лицах еврейского происхождения, отрицание факта преследования и массового уничтожения евреев во время Второй мировой войны (Холокост), изготовление, распространение любых материалов, содержащих антисемитские высказывания, а также публичное использование материалов, символов и изображений антисемитского содержания.

Вместе с тем, к проявлениям антисемитизма закон относит умышленное повреждение, разрушение или осквернение зданий, других сооружений, принадлежащих лицам еврейского происхождения, еврейским общинам и общественным еврейским организациям, а также религиозных или культовых сооружений (домов), мест захоронений лиц еврейского происхождения, памятников, памятных знаков, посвященных евреям, по мотивам антисемитизма.

Лица, виновные в нарушении норм данного законопроекта, понесут гражданско-правовую, административную и уголовную ответственность в соответствии с законом, а также возмещение материального ущерба и морального вреда, причиненных в результате антисемитизма, его проявлений, будет осуществляться в порядке, определенном законодательством Украины.

Этот закон вступит в силу на следующий день после его опубликования в парламентской газете "Голос Украины".

Теги: #противодействие #антисемитизм #законопроект
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