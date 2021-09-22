В водителя Шефира попали три пули - нардеп

Заместитель главы парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа") подтвердила, что на первого помощника президента Украины Сергея Шефира было совершено покушение.

"Мне немного известно. Стреляли, попали в водителя три пули", - сказала Безуглая агентству "Интерфакс-Украина" в среду.

Как сообщил агентству источник в правоохранительных органах, всего в автомобиль было выпущено 12 пуль.

В свою очередь советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко в Facebook сообщил, что выстрелы осуществлены из леса из автоматического оружия по ходу движения автомобиля.