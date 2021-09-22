На Хортице в рамках "Большого строительства" установят уникальный арт-объект "Круг"

На острове Хортица, где в этом году стартовали масштабные работы по программе президента Владимира Зеленского "Большое Строительство", в канун 14 октября планируется открыть уникальный арт-объект, получивший название «Круг».

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе проекта, появление этого арт-объекта станет финалом работ на Хортице в этом году.

"Круг" — это большое металлическое кольцо с постаментом высотой 7 метров.

"Задача была создать арт-объект максимально универсальный без однозначной трактовки. Поэтому решили взять круг, как главный символ. Это одна из самых совершенных фигур, бесконечная энергия, это круг единения. Каждый сможет найти свой смысл арт-объекта", — объяснил творческий руководитель коллектива авторов арт-объекта Богдан Кривошея.

Авторы арт-объекта уверены, что «Круг» на холме с флагштоком станет местом притяжения туристов и именно с этой точки будет начинаться знакомство с островом.

"Инсталляция будет установлена под таким углом к солнцу, что можно будет ловить особые природные моменты. В зависимости от восхода или захода солнца можно будет ловить его свет, задерживать лучи, не только наблюдать за красотой вокруг, но и быть соучастником действа", - отметили в в пресс-службе "Большого Строительства".

Реконструкция Хортицы проходит при взаимодействии государственной власти с Группой "Метинвест", благодаря которой на Хортице на октябрьские праздники, в частности, полноценно заработает лазерное шоу.

Как сообщалось, ранее первая леди Елена Зеленская во время на Хортицу заявила, что остров станет первым в Украине безбарьерным туристическим объектом, где философия безбарьерности будет раскрыта в разных смыслах – от инклюзивного ландшафтного подъема до современной организации музейного пространства.