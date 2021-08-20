"Метинвест" с Минкультом создают на Хортице первое в Украине интерактивное лазерно-проекционное шоу

Горно-металлургическая группа "Метинвест" совместно с Министерством культуры и информационной политики инициировали создание на Хортице динамичной световой инсталляции – первого в Украине перманентного лазерно-проекционного шоу на природных ландшафтах с возможностью персонального взаимодействия с посетителями.

Согласно пресс-релизу компании в пятницу, в Запорожье реализуется масштабный проект по возрождению Хортицы в рамках президентской программы "Большая реконструкция", партнерами которого выступают компания "Метинвест" и "Запорожсталь" - они поддержали разработку концепции, согласно которой выполняются работы на острове.

"Хортица - уникальное по своему сакральному и историческому значению место силы для украинского народа. В партнерстве с государством и обществом компания "Метинвест" поддерживает перерождение Хортицы, насыщая ее новыми туристическими магнитами, делая остров инклюзивным и сохраняя его историческое наследие", - сказал генеральный директор "Запорожстали" Александр Мироненко, которого цитирует пресс-служба.

По его словам, одной из особенностей Хортицы станет единственное в стране перманентное лазерно-проекционное шоу, которое "Метинвест" совместно с Министерством культуры и информационной политики дарят к 30-му Дню Независимости Украины.

"Световая инсталляция для гостей острова – это проводник в мир ярких исторических образов и национальных символов, раскрывающих украинскую идентичность", – подчеркнул топ-менеджер

В пресс-релизе поясняется, что перманентное лазерно-проекционное шоу предполагает звуковое и визуальное оформление исторических образов с дальнейшей проекцией их на склоны холма Единства, выступающие у острова днепровские пороги и небо. С учетом фактуры и особенностей каждой из природных плоскостей подобраны технические решения для передачи максимально точной и читаемой картинки: технологии 3D-mapping, компоновка мультимедиа с девяти высокомощных проекторов для создания единой масштабной картинки, проекция лазерами на пороги над водами Днепра и световые лазерные проекции на небо над островом.

Уникальная технология и специально разработанный софт позволяет каждому посетителю взаимодействовать с инталляцией. У Музея истории запорожского казачества будут размещены световые QR-коды для скачивания приложения, позволяющего посетителям запускать световые инсталляции самостоятельно. Для этого в приложении будут предложены варианты тематического светового шоу о символах Хортицы, которое после выбора посетителем будут проецироваться на небо, холм или пороги. Параллельно на смартфоне гостя будет отображаться историческая справка о проецируемом символе. Таким образом инсталляция будет выполнять не только развлекательную и эстетическую, но и образовательную функцию.

На данный момент в рамках первого этапа реконструкции инфраструктуры острова завершены работы по обустройству Казацкого круга, завершается благоустройство холма Единства, на котором 23 августа поднимут государственный флаг Украины, в активной фазе восстановительные работы на крыше Музея.